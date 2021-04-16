Мэр отметил, что основным стимулом для пенсионеров этого муниципалитета была бы возможность после вакцинации общаться с близкими.
"Мы говорили об этом, люди старше 65 лет истосковались по общению, если бы они знали, что после получения иммунитета они смогут общаться с близкими, с детьми и внуками, я думаю, они прививались бы", – сказал Галагуз.
По его словам, в Висагинасе живет больше всего жителей не владеющих литовским языком, поэтому муниципалитет нуждается в помощи правительства для подготовки профессиональной информации на русском языке.
"Нет никакого сомнения в том, что эта часть общества, люди старше 65 лет, наверное самый высокий процент таких людей в нашем муниципалитете, не говорят по-литовски. Поэтому информация нашего центрального телевидения для них недоступна. Мы говорим о том, что нужно больше профессиональной информации на русском языке", – заметил мэр.
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