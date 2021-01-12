Усялис в интервью 15min.lt 9 января сказал, что вторую дозу вакцины от коронавируса будет искать в Шилале или в Висагинасе.

"Поеду делать вторую прививку (...). Не знаю еще, в Шилале или в Висагинас – где будет. Все равно сейчас должны сделать вторую прививку, не оставят же с одной", – сказал он.

У компании Ambulansas есть два отделения: в Шилале и Висагинасе, главы компании работают в Вильнюсе.

Однако мэр Висагинского района Эрландас Галагуз сказал Delfi, что Усялис и его близкие зря надеются на получение второй дозы вакцины в Висагинасе.

"Думаю, нет, у нас часть работников переболела, часть не хочет делать прививки. У нас все дозы сосчитаны, мы в приоритетном порядке прививаем только по составленному списку", – сказал мэр.

По предварительным данным, в висагинском отделении Ambulansаs привиты 4 человека, всего там работают несколько бригад.

"Я такие заявление не комментирую, но думаю, шансов на вакцинацию у него нет", – сказал Галагуз о заявлениях Усялиса, заметив, что в их районе ведется строгий контроль.

Delfi получил информацию о том, что в Висагинском районе привиты 112 человек, во вторник в город поступило еще 200 доз.

По сведениям LNK, Усялис сказал, что попытается получить вторую дозу.

"Готовлю крест, если придется распять себя", – сказал Усялис, отвечая на вопрос журналистов LNK о том, не сожалеет ли он о своем поступке.

"Ирония или нет. Вы знаете, чувствую себя так, будто расстрелял всех жителей Шилале", – сказал он.

На вопрос, неужели все члены его семьи должны получить вторую дозу вакцины, он ответил, что вакцинация должна быть завершена.

"Я считаю... Ну, если мы уже согрешили в чем-то, то надо довести до конца. Ну что, через месяц всех привьют повторно", – сказал он LNK.

Президентская служба 11 января заявила, что вторую дозу эти люди не должны получить. Глава Минздрава Арунас Дулькис сказал LNK, что нельзя допустить повторное нарушение.

"Если один раз нарушили правило, неужели можно допустить повторное нарушение? Надо думать о том, как люди должны ответить за нарушение, а не как их привить повторно", – сказал министр.

11 января вечером поступило сообщение о том, что повторно был привит глава Шилальской больницы Антанас Левицкис. Радио LRT сообщило, что он сейчас в больнице не работает.