Мэр Вильнюсского района просит разрешить мэрам регистрировать браки

По его словам, такая церемония с участием мэра была бы намного привлекательнее, особенно тогда, когда для регистрации брака выбирают не ЗАГС, а какое-то другое место в районе.

"Мы просим Минюст оценить возможность уполномочить мэров регистрировать браки. Практика других стран показывает, что такое решение оправдало себя. Например, в Польше такое явление охотно принимают молодожены, эти полномочия улучшают имидж самоуправления и пополняют его бюджет", – утверждает Духневич.

В обращении к министру сказано, что после того как в 2023 году изменился закон о самоуправлении, в законе было утверждено положение, что одна из функций, которую государство передает муниципалитетам - это регистрация состояния гражданских актов.