2024.04.25 09:11

Мэр Вильнюсского района просит разрешить мэрам регистрировать браки

 
ru.DELFI.lt
Robert Duchnevič
Robert Duchnevič
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

24 апреля мэр Вильнюсского района Роберт Духневич письменно обратился к министру юстиции Эвелине Добровольской с просьбой обсудить возможность уполномочить мэров регистрировать браки, пишет портал madeinvilnius.lt.

По его словам, такая церемония с участием мэра была бы намного привлекательнее, особенно тогда, когда для регистрации брака выбирают не ЗАГС, а какое-то другое место в районе.

"Мы просим Минюст оценить возможность уполномочить мэров регистрировать браки. Практика других стран показывает, что такое решение оправдало себя. Например, в Польше такое явление охотно принимают молодожены, эти полномочия улучшают имидж самоуправления и пополняют его бюджет", – утверждает Духневич.

В обращении к министру сказано, что после того как в 2023 году изменился закон о самоуправлении, в законе было утверждено положение, что одна из функций, которую государство передает муниципалитетам - это регистрация состояния гражданских актов.

В документе сказано, что с учетом этого, мэра могли бы уполномочить регистрировать браки.

"Мы надеемся, что это увеличит число заключаемых браков и положительно скажется на бюджете муниципалитета. Каждый муниципалитет мог бы установить особый праздник, мероприятие, на котором по желанию молодоженов их брак зарегистрировал бы мэр", – отметил Духневич.

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