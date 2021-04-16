Мэр Вильнюсского района: в некоторых староствах прививаться отказывается половина жителей

Мэр отметила, что некоторых людей могла испугать публичная информация о вакцинах.

"Я призываю всех, и заведующих отделений, и старост понять, убедить себя в том, что без прививок ничего не будет, что мы должны заботиться не только о членах семей, но и обо всех жителях, окружающих нас. Если нам не удастся их в этом убедить, на нашей совести могут оказаться их смерти", – сказала Рекст.

Она заметила, что в некоторых муниципалитетах прививаться отказывается половина жителей.

"Есть такие места, где, как информировали старосты, не согласились 30%, а в некоторых - и 50%, но мы не сдаемся, будем продолжать работу, попробуем их убедить", – сказала мэр, заметив, что отказываются не только пожилые люди, но и молодежь.

По ее словам, ситуация сейчас улучшается, а больше людей привить помогает и подвоз к месту вакцинации на школьных автобусах. Однако мэр считает, что основная причина такой медленной вакцинации - избыток отрицательной информации о вакцинах.

"Я считаю, что люди получают слишком много отрицательной информации и мало положительной - том, что дают прививки. По телевидению, в социальных сетях больше говорят о том, что заболели 6 человек из 7 млн. после вакцинации Johnson&Johnson или других вакцин", – заметила она, прибавив, что случаи тромбоэмболии, о которых сообщалось - не связаны с вакцинацией.

"Из-за сгустков крови умирают люди, и до этого умирало немало. Я считаю, что слишком много негативной информации о некоторых вакцинах", – сказала Рекст.

По данным Департамента статистики, быстрее всего вакцинация людей старше 65 лет проходит в Бирштонасе и Юрбаркасе. В Нерингде на прошлой неделе привили всех пенсионеров - 501 человек. N

Между тем в Шальчининкском, Висагинском и Вильнюсском районах уже третью неделю прививают меньше всего жителей.