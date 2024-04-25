Мэр Вильнюсского района просит разрешить мэрам регистрировать браки

По его словам, такая церемония с участием мэра была бы намного привлекательнее, особенно тогда, когда для регистрации брака выбирают не ЗАГС, а какое-то другое место в районе.
"Мы просим Минюст оценить возможность уполномочить мэров регистрировать браки. Практика других стран показывает, что такое решение оправдало себя. Например, в Польше такое явление охотно принимают молодожены, эти полномочия улучшают имидж самоуправления и пополняют его бюджет", – утверждает Духневич.
В обращении к министру сказано, что после того как в 2023 году изменился закон о самоуправлении, в законе было утверждено положение, что одна из функций, которую государство передает муниципалитетам - это регистрация состояния гражданских актов.
В документе сказано, что с учетом этого, мэра могли бы уполномочить регистрировать браки.
"Мы надеемся, что это увеличит число заключаемых браков и положительно скажется на бюджете муниципалитета. Каждый муниципалитет мог бы установить особый праздник, мероприятие, на котором по желанию молодоженов их брак зарегистрировал бы мэр", – отметил Духневич.