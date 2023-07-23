Мэр Вильнюсского района пожаловался на главу Инспекции по языку за разжигание розни

По словам мэра, заявления Валотки в передаче "Актуальная беседа" на LRT вызывают межнациональную рознь.
"(…) Аудрюс Валотка, говоря о населенных пунктах нашего района, назвал их "маркированной польской оккупационной зоной", "оккупационной зоной, на которой проходила жестокая полонизация литовцев", а о людях польской национальности он сказал "ну, мало ли чего они хотят", – сказал Духневич.
Он заметил, что Валотка сравнивал населенные пункты Вильнюсского района с Донбассом, оккупированным пророссийскими сепаратистами.
По словам Духневича, глава инспекции использовал неэтичное утверждение о знаках в Вильнюсском районе и о том, что неважно, кто установил таблички с польскими названиями: "(…) неважно, люди или марсиане их установили. Нет никакой разницы".
По мнению мэра района, эти заявления Валотки разжигают рознь между литовцами и поляками, проживающими в Литве, а, возможно, между Литвой и Польшей.
"Сравнения Валотки могут быть поняты и поляками Польши так, что польский народ не является партнером нашей страны ни в международных отношениях, ни в национальных, а является врагом. Заявления главы инспекции дискредитируют отношения между Литвой и Польшей, которая является партнером нашей страны, особенно сейчас в деле поддержки Украины, воюющей с российским агрессором", – сказал Духневич.
Он считает, что Валотка мог нарушить требования уважения к людям и профессионализма, которые должен демонстрировать государственный служащий.
Мэр попросил министра культуры оценить заявления Валотки во время передачи.
21 июля Литовская комиссия по административным спорам упразднила указание главы Государственной инспекции по языку Аудрюса Валотки убрать названия двух деревень на польском языке.
В постановлении комиссии сказано, что распоряжение, которое Валотка выслал муниципалитету Вильнюсского района, касающееся упразднения названий деревень Белишкес (Bieliszki) и Ажулауке (Orzełówka), необоснованное.
"Инспекция по языку в своем распоряжении должным образом не обосновала, почему признала эти надписи публичными и официальными. Тот факт, что таблички с названиями стоят у обочины дороги, не делает их публичными и официальными", – указала комиссия.
Комиссия также отметила, что инспекция не привлекла к расследованию нарушения мэра Вильнюсского района, поэтому не обеспечила объективность процедуры принятия административного решения.
20 июня в передаче на LRT Валотка сказал, что неважно, что часть жителей района хочет видеть названия на родном языке.
"Ну и что, что хотят. Россияне, скажем, хотят в Донбассе русские названия, наверное, не хотят, чтобы были украинские. Это оккупационная зона, где проходила жестокая полонизация литовцев, так что отмечать всю территорию польскими названиями, думаю, противостояние было бы большим", – заметил он.