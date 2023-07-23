Мэр Вильнюсского района пожаловался на главу Инспекции по языку за разжигание розни

По словам мэра, заявления Валотки в передаче "Актуальная беседа" на LRT вызывают межнациональную рознь.

"(…) Аудрюс Валотка, говоря о населенных пунктах нашего района, назвал их "маркированной польской оккупационной зоной", "оккупационной зоной, на которой проходила жестокая полонизация литовцев", а о людях польской национальности он сказал "ну, мало ли чего они хотят", – сказал Духневич.

Он заметил, что Валотка сравнивал населенные пункты Вильнюсского района с Донбассом, оккупированным пророссийскими сепаратистами.

По словам Духневича, глава инспекции использовал неэтичное утверждение о знаках в Вильнюсском районе и о том, что неважно, кто установил таблички с польскими названиями: "(…) неважно, люди или марсиане их установили. Нет никакой разницы".

По мнению мэра района, эти заявления Валотки разжигают рознь между литовцами и поляками, проживающими в Литве, а, возможно, между Литвой и Польшей.