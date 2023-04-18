Мэр Вильнюса: заявление прокурора показало – при сужении дорог не учли вопрос безопасности

"Я еще детально с письмом прокуратуры не ознакомился, будет интересно почитать, но это еще раз подтверждает то, что я могу сказать, исходя из личного опыта – в этих проектах на самом деле не все аспекты были предусмотрены. Конечно, такие моменты, как безопасность и пожарная безопасность очень важны", – сказал 18 апреля в интервью на LRT Бенкунскас.

Он заметил, что в дальнейшем при осуществлении подобных проектов в Вильнюсе будут учитывать потребности общества и различных государственных служб.

"Мы заметили и другие недочеты, например, были сделаны слишком узкие въезды во дворы, поэтому туда не могут попасть мусоровозы. Это показывает, что правильные проекты, делающие улицы красивее, должны разрабатываться с большим вниманием, перед осуществлением проектов важно информировать общество и службы. Только после этого следует приступать к осуществлению проектов", – сказал Бенкунскас.

Напомним, что прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры указал Вильнюсскому муниципалитету убрать препятствия с суженных улиц столицы.

Прокурор потребовал, чтобы муниципалитет убрал с дорог препятствия – столбы, цветочные клумбы, ограждения, инвентарь летних кафе и т.д., – мешающие передвижению пожарных автомобилей по улицам Вильнюса в Старом городе и других частях столицы. В пресс-релизе сказано, что эти препятствия нарушают требования пожарной безопасности.

Прокурор также предупредил главу администрации муниципалитета не допускать нарушений и не выдавать разрешения на деятельность летних кафе, если они будут нарушать правила пожарной безопасности.

В ходе расследования прокурор установил, что Государственная инспекция по планированию территорий и строительству не выполняла контроль, не проверяла работы по реконструкции улиц.