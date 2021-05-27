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Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сообщил в фейсбуке, что не будет претендовать на третий срок.
Remigijus Šimašius
Remigijus Šimašius
© DELFI / Domantas Pipas

"Возвращаюсь к вопросу – буду ли через два года претендовать на третий срок? Мой ответ – настало время перемен. Разных. Осталось два года до юбилея города - 700 лет, и мы не только не будем тормозить, мы будем двигаться еще быстрее. А пока – пристегните ремни и наслаждайтесь. Или еще лучше – участвуйте с нами. А на пост мэра Вильнюса в 2023 году я претендовать не буду. Я думаю, что два срока – оптимальное время, чтобы доказать свои способности, добиться значительных результатов, дать старт долгосрочным переменам. И вместе с тем - не срастись с постом, не слиться с ним, не утратить себя – города быстро меняются, должны меняться и люди, которые ими управляют", – писал он.

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"Поэтому я говорю – готовьтесь. Готовьтесь к тому, что ближайшие два года в Вильнюсе будут большие перемены – у нас сильная команда, больше знаний, больше доверия, больше ускорения. Готовьтесь, что в следующем году Вильнюсу потребуется новый мэр, который сделает так, чтобы Вильнюс не вернулся назад, и не будет довольствоваться достигнутым, он поведет город вперед, и уполномочит горожан создавать гармоничный город.

Поэтому о своем решении я сообщаю уже сейчас, не в последний момент – чтобы появилось время для прихода кандидатов, чтобы они могли подготовиться к этой работе, чтобы у вильнюсцев было из кого выбирать. А выбирать будет из кого – я не сомневаюсь. Я знаю таких людей и в моей команде и вокруг", – сказал Шимашюс.

Он писал, что пока не знает, чем будет заниматься через два года.

"Чем займусь через два года? Увидим. Чем-то, что будет для меня вызовом, и будет осмысленным", – писал Шимашюс.

Delfi напоминает, что в первый раз Шимашюса выбрали в мэры в 2015 году, в 2019 году он был переизбран.

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