"Главное – мы должны планировать несколько шагов вперед. В начале 2020 г., когда пандемии еще не было, я был первым политиком, который призывал серьезно взглянуть, на распространяющийся в Китае вирус, мы первыми в Вильнюсе закрыли школы, а между тем официальные ведомства призывали "не паниковать".

Сейчас я вижу, что ведомства начинают паниковать, поэтому могу быть первым политиком, который призывает успокоится и рационально оценивать ситуацию – возможно, окончание пандемии ближе, чем нам кажется. Важно не руководствоваться одними эмоциями", – писал Шимашюс.

Он указал, что в 2022 году использовать для борьбы с пандемией методы 2020 года не имеет смысла, поскольку сейчас есть больше информации и вакцина. Кроме того, сам вирус стал менее опасным.

"Поэтому мы не можем бороться с ним, закрываясь", - пишет мэр.

Он напомнил, что привилось около 70% жителей Литвы.

"Еще немалая часть получила иммунитет естественным способом – переболев. Первым спасибо, что сделали все возможное ради безопасности общества и своих семей. Вторые, должен признать - смелые люди, рискуют своим здоровьем, но это их выбор – не надо их осуждать. Мы пытались убедить, сделали, сколько смогли, сейчас время на убеждения закончилось", – писал мэр.

Политик напомним, что "омикрон" распространяется стремительно, волна в Литве запаздывает на 2–4 недели, поэтому можно предсказать будущее по происходящему в других странах.

"Смертность будет выше, но увеличится незначительно. По показателям, мы занимаем среднее место в Европе – ситуация не трагическая", – сказал Шимашюс, заметив, что реальное количество больных выше, чем показывает статистика, поскольку масштабы тестирования не безграничны.

"10 000 новых случаев в день не должны нас пугать – реально их в 3–4 раза больше. Но всех мы никогда не проверим, таких мощностей нет ни у нас, ни у лабораторий, а тут еще проблемы с e–sveikatа, что тоже увеличивает очереди. Надо понять – вирус повсюду вокруг, но люди массово не умирают, в больницы не попадают. Значит, "омикрон" слабее – это счастье", – писал он.

Он заметил, что в Вильнюсе учеников тестируют массово, этого достаточно для контроля.

"Все, кто говорит о том, что удаленка поможет обуздать вирус, забывают говорить о психологическом состоянии учеников и их родителей, о последствиях такого решения", – подчеркнул мэр.

Шимашюс подчеркивает, что "омикрон" не столь опасен, как прежние штаммы, несмотря на быстрое распространение.

"Да, возможно, что через несколько недель в больницах и реанимациях больных будет больше, однако из опыта других стран видно, что рост не будет значительным. "Омикрон" уже не так опасен. И главное: "В реанимациях находятся 93 человек, 76 из них – непривитые".

Очевиднее и быть не может – вакцина действует, ее и нас достаточно, привиться могли все, кто хочет, а ради остальных, решивших получить иммунитет естественным способом (или умереть) – мы не можем жертвовать ответственной частью общества" – писал Шимашюс.

Он указал, что вирус есть повсюду и всякие закрытия от него не спасут.

"Для привитых он практически не представляет никакой опасности. Непривитые не должны быть в числе приоритетов, это их выбор. В больницах нет большого числа людей, по крайней мере пока", – писал мэр.

Он указал, что Вильнюс не будет отменять мероприятия и вводит удаленное обучение.

"Если правительство решит вводить карантин – будем выполнять, хотя и не приветствуем такие шаги, но сейчас отдельные сегменты закрывать не будем. Мы обещали, что привитые не будут сталкиваться с ограничениями, призываю выполнять обещание. Все другие решения - только при условии большой нагрузке в больницах. Пока этого нет, поэтому избыточные ограничения мы вводить, надо научиться жить с вирусом, который уже не представляет прежнюю опасность. И не надо игнорировать реальность - закрытие всего даже на 2–4 недели - это лишь временная отсрочка роста числа больных. Лучше, чтобы пик наступил как можно быстрее, продолжаем жить без паники", – писал Шимашюс.

Он подчеркнул, что Вильнюс никакие ограничения не планирует и призывает другие муниципалитеты отказаться от избыточных ограничений и не наказывать привитых.

Мэр сказал, что если и будет запланирован короткий карантин, то власти сразу должны обсудить и компенсирующий механизм.

Шимашюс призывает помнить, что гигиену рук и медицинские маски никто не отменял.