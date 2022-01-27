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Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс в четверг в фейсбуке рассуждал о том, что уже быть может, можно предусмотреть окончание пандемии коронавируса. Политик писал, что на фоне высоких показателей заболеваемости такие заявления, быть может, кажутся странными. Но он представил несколько аргументов.
Remigijus Šimašius
Remigijus Šimašius
© DELFI / Tomas Vinickas

"Главное – мы должны планировать несколько шагов вперед. В начале 2020 г., когда пандемии еще не было, я был первым политиком, который призывал серьезно взглянуть, на распространяющийся в Китае вирус, мы первыми в Вильнюсе закрыли школы, а между тем официальные ведомства призывали "не паниковать".

Сейчас я вижу, что ведомства начинают паниковать, поэтому могу быть первым политиком, который призывает успокоится и рационально оценивать ситуацию – возможно, окончание пандемии ближе, чем нам кажется. Важно не руководствоваться одними эмоциями", – писал Шимашюс.

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Он указал, что в 2022 году использовать для борьбы с пандемией методы 2020 года не имеет смысла, поскольку сейчас есть больше информации и вакцина. Кроме того, сам вирус стал менее опасным.

"Поэтому мы не можем бороться с ним, закрываясь", - пишет мэр.

Он напомнил, что привилось около 70% жителей Литвы.

"Еще немалая часть получила иммунитет естественным способом – переболев. Первым спасибо, что сделали все возможное ради безопасности общества и своих семей. Вторые, должен признать - смелые люди, рискуют своим здоровьем, но это их выбор – не надо их осуждать. Мы пытались убедить, сделали, сколько смогли, сейчас время на убеждения закончилось", – писал мэр.

Политик напомним, что "омикрон" распространяется стремительно, волна в Литве запаздывает на 2–4 недели, поэтому можно предсказать будущее по происходящему в других странах.

"Смертность будет выше, но увеличится незначительно. По показателям, мы занимаем среднее место в Европе – ситуация не трагическая", – сказал Шимашюс, заметив, что реальное количество больных выше, чем показывает статистика, поскольку масштабы тестирования не безграничны.

"10 000 новых случаев в день не должны нас пугать – реально их в 3–4 раза больше. Но всех мы никогда не проверим, таких мощностей нет ни у нас, ни у лабораторий, а тут еще проблемы с e–sveikatа, что тоже увеличивает очереди. Надо понять – вирус повсюду вокруг, но люди массово не умирают, в больницы не попадают. Значит, "омикрон" слабее – это счастье", – писал он.

Он заметил, что в Вильнюсе учеников тестируют массово, этого достаточно для контроля.

"Все, кто говорит о том, что удаленка поможет обуздать вирус, забывают говорить о психологическом состоянии учеников и их родителей, о последствиях такого решения", – подчеркнул мэр.

Шимашюс подчеркивает, что "омикрон" не столь опасен, как прежние штаммы, несмотря на быстрое распространение.

"Да, возможно, что через несколько недель в больницах и реанимациях больных будет больше, однако из опыта других стран видно, что рост не будет значительным. "Омикрон" уже не так опасен. И главное: "В реанимациях находятся 93 человек, 76 из них – непривитые".

Очевиднее и быть не может – вакцина действует, ее и нас достаточно, привиться могли все, кто хочет, а ради остальных, решивших получить иммунитет естественным способом (или умереть) – мы не можем жертвовать ответственной частью общества" – писал Шимашюс.

Он указал, что вирус есть повсюду и всякие закрытия от него не спасут.

"Для привитых он практически не представляет никакой опасности. Непривитые не должны быть в числе приоритетов, это их выбор. В больницах нет большого числа людей, по крайней мере пока", – писал мэр.

Он указал, что Вильнюс не будет отменять мероприятия и вводит удаленное обучение.

"Если правительство решит вводить карантин – будем выполнять, хотя и не приветствуем такие шаги, но сейчас отдельные сегменты закрывать не будем. Мы обещали, что привитые не будут сталкиваться с ограничениями, призываю выполнять обещание. Все другие решения - только при условии большой нагрузке в больницах. Пока этого нет, поэтому избыточные ограничения мы вводить, надо научиться жить с вирусом, который уже не представляет прежнюю опасность. И не надо игнорировать реальность - закрытие всего даже на 2–4 недели - это лишь временная отсрочка роста числа больных. Лучше, чтобы пик наступил как можно быстрее, продолжаем жить без паники", – писал Шимашюс.

Он подчеркнул, что Вильнюс никакие ограничения не планирует и призывает другие муниципалитеты отказаться от избыточных ограничений и не наказывать привитых.

Мэр сказал, что если и будет запланирован короткий карантин, то власти сразу должны обсудить и компенсирующий механизм.

Шимашюс призывает помнить, что гигиену рук и медицинские маски никто не отменял.

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