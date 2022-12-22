Мэр Вильнюса: забастовка водителей прекращается

"Коллективный договор работников VVT, о котором договорились в прошлую пятницу, будет подписан сегодня, а вступит в силу с 1 1нваря 2023 года.
Сегодня вечером автобусы начнут курсировать по обычному расписанию. Я не сомневаюсь, что правление VVT сегодня утвердит достигнутое соглашение.
Приношу вильнюсцам извинения за доставленные неудобства и желаю веселых праздников", – сообщил мэр.
Напомним, что забастовка длилась с 5 декабря.
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