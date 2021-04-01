"Вчера мы получили дополнительные 10 000 доз. Правительство откликнулось на нашу просьбу. Поскольку Вильнюс все время получал меньше вакцины, сейчас дают больше, масштабы увеличиваются. (...) Завтра мы планируем получить 17 000 доз. В выходные будут работать 4 центра вакцинации. (...) Мы надеемся, что за время выходных привьют 12 000 человек", – сказал журналистам мэр.

"Поскольку мы получаем вакцину, понятно, что она не должна лежать, нечего ждать", – прибавил он.

Об этом он сказал после беседы с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

По словам Шимашюса, в выходные будут прививать в основном вакциной AstraZeneca. Он надеется, что жители будут активны, поскольку мобильность между муниципалитетами ограничена, значит, вильнюсцы никуда не уедут.





Сам глава города привился вакциной AstraZeneca в четверг после пресс-конференции, поскольку, по действующему правилу, главы муниципалитетов включены в приоритетный список.

"С другой стороны, мы завершаем вакцинацию людей старше 80 лет и переходим к более широким группам. В этой широкой группе в Вильнюсе 104 000 человек. С сегодняшнего дня они могут регистрироваться в системе", – сказал мэр.

Регистрироваться на сайте https://vakcina.vilnius.lt могут лица старше 65 лет, совершеннолетние 12-классники, учителя, преподаватели и другие работники системы образования, люди с хроническими болезнями и участники зарубежных миссий.

Шимашюс сказал, что если люди сами не могут записаться на прививку, им в этом могут помочь близкие.