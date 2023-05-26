"Вильнюсцы, в ближайшие выходные дни, нас ждет одна из самых больших перемен за последние 10 лет – введут новую систему э-билета. Старая система действовала в городе больше 15 лет, настало время отправить ее на заслуженный отдых, поскольку со временем технологии устарели и износились", – писал мэр.

– 27 мая будут переносить данные из старой системы в новую, поэтому компания JUDU просит жителей подготовиться к переменам. С 12 часов 26 мая до 6 ч. 27 мая пользователи карт "Вильнечё"/JUDU не смогут купить и пополнить билеты.

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– Пользователи приложений m.Ticket, Trafi никаких изменений не почувствуют.

– Билеты и их виды не изменятся: когда начнет действовать новая система, билеты и э-деньги на картах "Вильнечё"/JUDU останутся.

Пользователи m.Ticket и Trafi никаких перемен не почувствуют.

– Также будет возможность купить бумажные билеты, только с 27 мая на них будет QR-код, который надо сканировать в специальном компостере..