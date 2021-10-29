"В первую очередь я хочу поблагодарить тех людей, которые сами соблюдают правила, призывают к порядку других. Их большинство. Конечно, есть и нарушители, и это возмущает, поскольку из-за них вирус получает среду для мутации, в результате привитые люди с хроническими болезнями не получают помощь, ведь врачам приходится бороться за жизни непривитых", – сказал в передаче "День на Delfi" Шимашюс.

Сейчас общественным транспортом могут пользоваться все.

"Наверное, понятно, что если водителю пришлось бы выходить и выдворять нарушителей, было бы не очень хорошо, но нетерпимость других к нарушителям - это было бы неплохо", – сказал мэр.

Он считает, что в общественном транспорте должны ездить только люди с "паспортами возможностей". С таким предложением мэр обратился в правительство.

"Это не значит, что проверяли бы всех на входе, но это делали бы контролеры, проверяя билеты", – сказал мэр, заметив, что больше внимания надо уделять тем, кто ответственно привился.

"У нас сейчас пандемия непривитых. (...) абсолютное большинство больных в тяжелой форме - непривитые", – заметил Шимашюс, который оценивает ситуацию как серьезную.

"Это очень серьезно, не хотелось бы ждать весны, когда естественным образом все переболеют", - сказал мэр столицы Литвы.

Он напомнил, что сейчас болезнь широко распространяется в школах, детских садах и в семьях/ в кругу друзей при личном контакте.