Мэр Вильнюса: строительство Национального стадиона не остановлено, речь идет о временной паузе

 
ELTA
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Valdas Benkunskas
Valdas Benkunskas
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Компания Vilniaus daugiafunkcinis kompleksas, осуществляющая строительство Национального стадиона сообщила, что на данный момент объем строительных работ уменьшен до минимума. Мэр столицы Валдас Бенкунскас уверяет, что это временная и незначительная для проекта пауза. По словам мэра, компания не намерена останавливать работы.

"Пока не решен вопрос индексирования, объем строительных работ уменьшен до минимума. Это временная пауза, которая технически не особенно повлияет на проект, поскольку зимой объем работ и без того небольшой", – писал 14 декабря в фейсбуке Бенкунскас.

"Договор с концессионеров в силе. Мы не получали информации об остановке работ. Напротив – Вильнюсский муниципалитет и Министерство науки, образования и спорта получили письменное обращение концессионера, в котором отмечают, что несмотря на ситуацию внутри фонда BaltCap компания прилагает усилия для своевременного и должного осуществления проекта", – заметил он.

Бенкунскас подчеркнул, что на данном этапе строительства нужно банковское финансирование, а для его обеспечения, важно решить вопрос индексации стоимости строительства, которая поднялась из-за пандемии и войны в Украине. Он заверил, что до окончания работ ни муниципалитет, но министерство ничего платить за проект не должны.

"Вильнюсский муниципалитет инициировал диалог между сторонами, подписавшими договор и ответственными контролирующими ведомствами для решения вопроса индексирования. Когда будет достигнута договоренность по этому вопросу, ее представят членам совета", – сказал мэр.

"Договор о концессии составлен так, что до конца строительства муниципалитет и министерство ничего платить не будут. На сегодняшний день мы не заплатили ни одного евро и ничего платить не будем, пока на стадионе не сыграют первый матч. Путь долгий и тяжелый, Но его конца пока нет", – акцентировал политик.

Компания Vilniaus daugiafunkcinis kompleksas 13 декабря сообщила, что на данный момент объем строительных работ уменьшен до минимума.

Пресс-секретарь муниципалитета Габриэлюс Грубинскас сказал, что муниципалитет и министерство получили письменное обращение концессионера, в котором отмечается, что, несмотря на ситуацию внутри фонда BaltCap компания прилагает усилия для своевременного и должного осуществления проекта.

Напомним, что разрешение на строительство стадиона было выдано в мае 2023 года. Работы должны быть завершены в 2025 году.

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