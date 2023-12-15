Мэр Вильнюса: строительство Национального стадиона не остановлено, речь идет о временной паузе

"Пока не решен вопрос индексирования, объем строительных работ уменьшен до минимума. Это временная пауза, которая технически не особенно повлияет на проект, поскольку зимой объем работ и без того небольшой", – писал 14 декабря в фейсбуке Бенкунскас.
"Договор с концессионеров в силе. Мы не получали информации об остановке работ. Напротив – Вильнюсский муниципалитет и Министерство науки, образования и спорта получили письменное обращение концессионера, в котором отмечают, что несмотря на ситуацию внутри фонда BaltCap компания прилагает усилия для своевременного и должного осуществления проекта", – заметил он.
Бенкунскас подчеркнул, что на данном этапе строительства нужно банковское финансирование, а для его обеспечения, важно решить вопрос индексации стоимости строительства, которая поднялась из-за пандемии и войны в Украине. Он заверил, что до окончания работ ни муниципалитет, но министерство ничего платить за проект не должны.
"Вильнюсский муниципалитет инициировал диалог между сторонами, подписавшими договор и ответственными контролирующими ведомствами для решения вопроса индексирования. Когда будет достигнута договоренность по этому вопросу, ее представят членам совета", – сказал мэр.
"Договор о концессии составлен так, что до конца строительства муниципалитет и министерство ничего платить не будут. На сегодняшний день мы не заплатили ни одного евро и ничего платить не будем, пока на стадионе не сыграют первый матч. Путь долгий и тяжелый, Но его конца пока нет", – акцентировал политик.
Компания Vilniaus daugiafunkcinis kompleksas 13 декабря сообщила, что на данный момент объем строительных работ уменьшен до минимума.
Пресс-секретарь муниципалитета Габриэлюс Грубинскас сказал, что муниципалитет и министерство получили письменное обращение концессионера, в котором отмечается, что, несмотря на ситуацию внутри фонда BaltCap компания прилагает усилия для своевременного и должного осуществления проекта.
Напомним, что разрешение на строительство стадиона было выдано в мае 2023 года. Работы должны быть завершены в 2025 году.