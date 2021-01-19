Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс разводится с супругой...

"После 16 лет совместной жизни, из них 11 - в браке, я принял решение подать на развод. Это решение не было импульсивным и необдуманным, напротив, много раз об этом думал, все взвесил, включая размышления в течение нескольких месяцев, проведенных отдельно от семьи", – сказал Шимашюс.

Он объяснил причину такого решения.

"К сожалению, чаще всего важнейшие решения в жизни просто не объяснишь, все попытки объяснить даются непросто. Но в любом случае развод и то, что приходится делать этот шаг, я принимаю как свое поражение. Это решение не меняет тот факт, что в жизни за эти 16 лет было немало красивых моментов, мы с уважением относились друг к другу, поддерживали друг друга, за что я благодарен Агне. Агне - сильный, искренний и хороший человек, от которого я многому научился, которому я за многое благодарен, она хороший человек. Но нам не удалось сохранить отношения такими, какие приносили бы радость и счастье, которого мы заслуживаем", – писал мэр Вильнюса. По его словам, вскоре будут начаты юридические процедуры процесса.

"Больше никаких публичных комментариев на эту тему не будет", – сказал Шимашюс.