Мэр Вильнюса рассказал, как уменьшат заторы в столице: в сентябре этого года еще придется потерпеть

В передаче на Delfi Бенкунскас сказал, что общественный транспорт ждут драматические перемены.

Мы готовы инвестировать в обновление общественного транспорта, в первую очередь, чтобы он стал удобным и привлекательным для всех вильнюсцев. Новые транспортные средства – в первую очередь троллейбусный парк – с осени следующего года будет полностью обновлен, в течение 2-3 лет мы получим 140 новых троллейбусов.

Мы инвестируем в электрические автобусы, автобусы на водороде. Мы хотим, чтобы транспорт был новым, чтобы ездить было удобно", – заметил мэр.

По его словам, будут инвестировать в расширение полос A.

"Чтобы общественный транспорт ездил быстро, он должен ехать, по крайней мере на самых оживленных перекрестках, независимо от другого транспорта, особенно во время заторов. Эти инвестиции идут, транспорт станет привлекательнее – люди сами его будут выбирать, без насилия, будут ездить на общественном транспорте", – сказал Бенкунскас.