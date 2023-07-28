28 июля 2023 г. 09:07

Мэр Вильнюса рассказал, как уменьшат заторы в столице: в сентябре этого года еще придется потерпеть

 
Раса Лукайтите-Внараускене
Эгле Гирдяните
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Domantas Pipas

Не за горами начало учебного года, сентябрь, когда в школы вернутся дети, а в крупные города съедутся студенты. Поэтому часто говорят о том, что ждет Вильнюс. Сейчас в городе проводят ремонтные работы, водители опасаются, что к сентябрю ремонт дорог не закончится, поэтому будут стоять заторы. Заторы увеличиваются и потому, что город растет. Однако мэр столицы Валдас Бенкунскас сказал, что есть план по обузданию заторов, он побудит жителей менять свои привычки.

В передаче на Delfi Бенкунскас сказал, что общественный транспорт ждут драматические перемены.

Мы готовы инвестировать в обновление общественного транспорта, в первую очередь, чтобы он стал удобным и привлекательным для всех вильнюсцев. Новые транспортные средства – в первую очередь троллейбусный парк – с осени следующего года будет полностью обновлен, в течение 2-3 лет мы получим 140 новых троллейбусов.

Мы инвестируем в электрические автобусы, автобусы на водороде. Мы хотим, чтобы транспорт был новым, чтобы ездить было удобно", – заметил мэр.

По его словам, будут инвестировать в расширение полос A.

"Чтобы общественный транспорт ездил быстро, он должен ехать, по крайней мере на самых оживленных перекрестках, независимо от другого транспорта, особенно во время заторов. Эти инвестиции идут, транспорт станет привлекательнее – люди сами его будут выбирать, без насилия, будут ездить на общественном транспорте", – сказал Бенкунскас.

Для улучшения качества поездок на общественном транспорте, по словам мэра, будут инвестировать в инфраструктуру улиц, одна из целей таких работ – повышение пропускной способности на перекрестках.

"Работы стоят дорого, требуют много проектирования, но их делают, в ближайшее время их начнут осуществлять", – заметил Бенкунскас.

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