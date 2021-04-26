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26 апреля в Вильнюсе в выставочном центре Litexpo открывается новый центр вакцинации. Мэр Вилнюса Ремигиюс Шимашюс не смог принять участие в его открытии из-за контакта с больным коронавирусом. Однако он подчеркнул, что столица Литвы готова к массовой вакцинации.
Remigijus Šimašius
Remigijus Šimašius
© DELFI / Domantas Pipas

По данным Вильнюсского муниципалитета, это будет самый большой центр вакцинации в Литве.

"У нас привито около 65% жителей из группы 65+ лет. (…) Вряд ли удастся привить 90% людей из этой группы. (…) Мы должны предоставить возможность вакцинации и более молодым людям", - сказал мэр.

Шимашюс порадовался, что на этой неделе будет получено большое количество вакцины, поэтому надеется, что привьется большое количество жителей.

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"На этой неделе у нас есть 42 000 вакцины", - сказал он.

Мэр подчеркнул, что в больницах до сих пор много больных, кроме того, идет вакцинация, поэтому медики работают на износ.

"Litexpo пока работает отлично, приглашаю на вакцинацию", - сказал мэр.

Он по-русски обратился к русскоязычному населению, поскольку люди из этой группы прививаются неохотно.


По словам мэра, массовая вакцинация зависит от имеющегося количества вакцины, поэтому скоординировать все нелегко.

Шимашюс заметил, что невозможно вернуть детей в школы с применением массового тестирования, поскольку нет такого количества специалистов, которые могли бы ввести данные в систему.

"Если изменят требования, и вносить данные смогут другие люди, то, возможно, это и получится", - сказал мэр.

"Мы готовы к массовой вакцинации, в день только в этом центре мы можем привить 15 000 человек. Не хватает вакцины. И ощущается нехватка персонала – я призывал парламент скорее разрешить привлечь больше людей для вакцинации и тестирования", – заметил Шимашюс.

Сам мэр с 26 апреля находится в изоляции после контакта с заболевшим коллегой.

Шимашюс напомнил, что 26 апреля с 14 ч. регистрироваться на вакцинацию могут люди старше 55 лет.

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