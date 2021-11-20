Мэр Вильнюса привился бустерной дозой вакцины от коронавируса

Информацией об этом мэр поделился на своей странице в Facebook. Он поблагодарил работающих в Litexpo волонтеров.

"Спасибо Виталии и Гитане за третью прививку, волонтерам и работникам за то, что все осуществляется, как запланировано в Вильнюсе - точно и вежливо. Спасибо вильнюсцам за то, что они активно прививаются. И спасибо науке за спасение жизней!" – писал Шимашюс.