Мэр Вильнюса: приоритет – интересы всех работников общественного транспорта

"Приоритет компании VVT и муниципалитета простой – удовлетворение интересов всех работников VVT (а не отдельных привилегированных групп) и улучшение опыта поездок вильнюсцев. Это главное, я не сомневаюсь, что рано или поздно договоренности удастся достичь", – писал мэр в фейсбуке.

Он отметил, что в понедельник во время забастовки ситуация на улицах столицы – лучше, чем предполагали.

"Во-первых, спасибо тем работникам VVT, которые сегодня делают работу и возят пассажиров. Спасибо и вильнюсцам, которые не паниковали – кто-то перепланировал поездки, кто-то следил за коррекциями графика на сайте www.stops.lt и пользовался им, кто-то работал из дома или выбрал альтернативные способы перемещения. Когда я ехал на работу на велосипеде, особых заторов не наблюдал", – писал Шимашюс.

Глава профсоюза VVT Альгирдас Маркявичюс сказал, что забастовка будет длиться, пока не будет достигнуто соглашение по новому коллективному договору.

Глава компании Дарюс Алекнавичюс обвинил профсоюз в том, что он не выполнил требование сохранить хотя бы половину маршрутов.

Стороны намерены обсудить свои позиции на переговорах после обеда.