"приглашаю вместе создавать Зеленую волну – собираемся 30 октября, в 10.30 ч. Саженцы и лопаты будут, будет и веселье!" – приглашает мэр.

Сообщают, что проспект Конституциёс меняется и в скором времени станет примером зеленой волны.

Каждый километр проспекта будет радовать деревьями, кустами и вьющимися растениями: зелеными насаждениями отделят не только проезжую часть, но и пешеходные дорожки, а на некоторых участках - полос, ведущие в противоположных направлениях.

В ближайшие несколько лет на проспекте станет меньше асфальта и плиток, появится больше зеленых насаждений. Изменится ширина проезжей части – ее сузят с 3,7 м до 3 м.