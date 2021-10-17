"приглашаю вместе создавать Зеленую волну – собираемся 30 октября, в 10.30 ч. Саженцы и лопаты будут, будет и веселье!" – приглашает мэр.
Сообщают, что проспект Конституциёс меняется и в скором времени станет примером зеленой волны.
Каждый километр проспекта будет радовать деревьями, кустами и вьющимися растениями: зелеными насаждениями отделят не только проезжую часть, но и пешеходные дорожки, а на некоторых участках - полос, ведущие в противоположных направлениях.
В ближайшие несколько лет на проспекте станет меньше асфальта и плиток, появится больше зеленых насаждений. Изменится ширина проезжей части – ее сузят с 3,7 м до 3 м.
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