Мэр Вильнюса приглашает на фестиваль Baltic Pride 2022

Видео можно найти по ссылке https://youtu.be/r-WonhOQq6M

Для организаторов Baltic Pride - это важный дружественный шаг со стороны города.

"Шествие "За равенство" - это праздник, показывающий, что мы есть, и протест с требованием равных прав для членов общины ЛГБТИК. Литовская лига геев - хозяйка шествия, которое пройдет 4 июня 2022 г. на проспекте Гедиминаса. Наша цель – привлечь 10 000 участников", – сказал исполнительный директор ЛЛГ Владимир Симонко.

"Мы недавно были наблюдателями некоторых проявлений ненависти пола и ЛГБТИК, радужные флаги уничтожались во всем городе. Ненависть и дискриминация в столице Литвы не должны победить, а любовь, уважение и принятие – могут. Так приходите, приводите ваших бабушек и друзей на шествие, на большой финальный концерт у Белого моста", – прибавил он.

Основная тема конференции - интеграция равенства на уровне муниципалитетов. В ходе конференции будут исследовать, как социально ответственный бизнес может участвовать в соблюдении равных возможностей.

3 июня на Ратушной площади встретятся представители разных дружественных ЛГБТИК муниципалитетов, включая муниципалитеты Вильнюса и Осло, они обменяются опытом.

Pride House предоставит пространство для культурного вовлечения членов ЛГБТИК. Во время фестиваля будут проходить семинары, дискуссии, культурные мероприятия, концерты, поздние завтраки. Pride House будет работать как центр информации для всех мероприятий Pride.

Pride House разместится в клубе Kablys.