Мэр Вильнюса представил планы экономии на Рождество

Шимашюс объяснил, почему муниципалитет принял такие решения.

"Праздничный концерт на Кафедральной площади, Рождественская сказка, праздничные украшения в городе, новогодняя проекция на колокольне, рождественский поезд, украшение мостов и площадей, конкурс рождественских витрин, каток, елки на Кафедральной и Ратушной площадях – какие из атрибутов праздника вы считаете самыми важными?

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Бюджет Вильнюса в этом году впервые в истории составил миллиард евро, в преддверии юбилейного года город планировал все, что перечислено выше. Это не означает, что готовились транжирить деньги. Я хочу уточнить сумму, о которой уже говорилось – проект рождественской елки обойдется городу в 190 000 евро без НДС (не 250 000, как говорилось). Да, это больше, чем в прошлом году, но разница имеет логическое объяснение.

Можно считать иначе – каждому Вильнюсцу елка обойдется в 40 евро. Для сравнения, в Укмерге эта сумма составляет 2,43 евро на человека, в Мариямполе - 1,69, в Каунасе – примерно столько, сколько в Вильнюсе. Не надо забывать о практической пользе красивой елки - ради нее в Вильнюс приезжают тысячи туристов, которые оставляют здесь свои деньги. Эта конкуренция с другими городами меня меньше всего интересует – Вильнюс празднует Рождество не поэтому", – писал Шимашюс в фейсбуке.

Он указал, что муниципалитет выбрал пять сценариев к праздникам.

"Честно говоря, рассмотрели даже вариант выплаты неустойки победителю конкурса, компании Švenčių studija. Мы знаем, что она уже инвестировала 125 000 своих средств (начато производство конструкций). Эти расходы мы в любом случае должны погасить, даже если договоримся мирно о символической плате за расторжение договора. Мы живем в цивилизованное время, должны соблюдать условия договоров. В таком случае мы все равно останемся "в плюсе", но без главной елки и праздничного настроения", – писал мэр и принес извинения за предложение.

"Я очень надеюсь, что вы поддержите идею. Ее суть – в Вильнюсе в этом году будет не две, а одна елка (мы еще ищем решения для снижения цен). Сказку перенесем на время празднования дня рождения города в январе. Оставим праздничное освещение скверов, мосты освещать не будем. Все это позволит сэкономить 157 000 евро", – писал в фейсбуке мэр.

Кроме того, по словам мэра, сейчас решается вопрос, будет ли в городе каток.

"Может лучше оказать помощь бассейнам, которые оказались в тяжелом положении из-за высоких цен на электричество, ледовой арене или выделим деньги на что-то еще – как вы думаете? В городе останется и елка и концерт на ее открытие и трансляция. Это Рождество в Вильнюсе, я верю, станет платформой для сбора помощи Украине. Иными словами – Рождество будет. Более скромное, праздничное, но с мыслями об Украине и сбором средств для нее. Давайте пожелаем того же Украине. Я знаю, что это страна с мощным духом, она и украсится и будет праздновать, если для этого будет хотя бы малейшая возможность", – прибавил мэр.