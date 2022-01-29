Он подчеркнул, что реальное количество заболевших на самом деле значительно превышает 10 000 в день.
"Вильнюсцы прилежнее других регистрируются на тестирование, но мы не успеваем принимать такое количество людей, какое требует проверки, даже при том, что увеличены мощности – очереди все равно образуются, ежедневно к пункту тестирования подъезжают около 6000 автомобилей", – писал Шимашюс.
"10 000 новых случаев в день не должны нас пугать – реальное их количество в 3-4 раза больше. Но всех мы никогда не проверим, ни у нас, ни у лабораторий нет таких мощностей", – сказал он.
По словам мэра, Вильнюс не планирует никаких ограничений и предлагает правительству "думать о выходе из пандемии" с учетом заполненности больниц и других данных, другие муниципалитеты он призывает отменить запрет на проведение мероприятий.
"Правительству и Минздраву я предлагают всерьез обсудить возможность узаконить самопроверку (self-testing). В некоторых странах это уже работает. Это помогает снизить нагрузку на центры тестирования и получить более реальные данные", – сказал он.
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