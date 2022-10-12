Мэр Вильнюса предлагает установить скромную елку, а оставшиеся деньги пожертвовать Украине

Вильнюс не намерен полностью отказаться от праздника, но мэр предложил отпраздновать Рождество скромно, возможно, использовать прошлогоднюю конструкцию елки. Сейчас этот вопрос решает столичный горсовет.

"Давайте в этом году установим на Кафедральной площади самую скромную елку (или просто прошлогоднюю). Остальные деньги можно направить в помощь Украине или на компенсации в зимний сезон. Конечно, конкурс уже состоялся, договор подписан, деньги на первичные идеи уже выделены. (…)Будет еще этих сверкающих праздников. Да, у нас будет и 700-летний юбилей – будем вести переговоры с коалицией, что делать - уменьшить размах или оставить все, как есть. Российская агрессия не должна останавливать жизнь в городе и праздники, особенно если они празднуются раз в 100 лет", – писал Шимашюс.

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Он прокомментировал и рекордную цен на елку. Шимашюс сказал, что и сам лишь позже узнал цену. По его словам, сейчас говорят с членами горсовета о том, подходит ли план пожертвования средств Украине. Также ведут переговоры с победителями конкурса - согласятся ли они установить елку через год.

"Мне не нравится только, что елки в Литве стали своеобразной гонкой, соревнованием - у кого лучше, красивее. У нас есть повод остановить это – в этом году у нас первое Рождество во время войны. Рождество - уютный праздник, надо вернуться к более характерному уюту. Слава Богу, в городе все вопросы решает не только мэр, большинству горожан всегда нравилась большая елка, яркая. Такими были планы и в этом году. Поскольку Вильнюс еще отпразднует и 700-летие, елка была бы больше, поэтому она подорожала, подорожала как из-за размера, так и из-за подорожания материалов", – писал мэр.