В рейтинге, составленном отделением инвестиций Financial Times fDi Intelligence - European Cities and Regions of the Future 2022/2023 - в категории городов среднего размера столица Литвы заняла второе место (в 2020 была четвертой). В категории fDi Strategy Вильнюс занял первое место, обойдя Таллин и Эдинбург.

"Когда я получал приз, я озвучил надпись на моей футболке: от имени Вильнюса передаем его Киеву – городу будущего Европы во всех смыслах", – сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.