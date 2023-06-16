Мэр Вильнюса отреагировал на скандал в Гульбинае: у муниципалитета есть план

"В публичном пространстве вы заметили оживление вокруг Гульбиная в Вильнюсе. Надо ясно осознать, что происходит, кто в ответе и поощрить заинтересованные стороны идти к общему желаемому результату – чтобы у вильнюсцев был свободный доступ к озеру, принадлежащему всем, чтобы они могли гулять в лесу", - писал Бенкунскас.

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Он представил хронологию событий:

• "В 2020 г. прокуратура обратилась в НЗС с требованием решить вопрос нарушений. Вильнюсский муниципалитет несколько раз обращался в НЗС, интересовался не требуется ли помощь. Ответа не было, но, по нашим данным, НЗС судится с арендаторами. Мы ждем информации о ходе судебного процесса.

• Свободный участок государственной земли около квартала муниципалитет готов приспособить для рекреации: мы убрали бы сучья, обрезали бы растения, скосили бы траву. Службы, владеющие этим участком, наверное, не будут этому противиться, поэтому мы выслали письма в НЗС, в Государственное лесничество, попросили дать нам разрешение.

• На детальном плане мы видим, что в северной части арендованного участка есть сервитут, это значит, что жители могут подходить к водоему. Поскольку муниципалитет сам не может это делать, мы обратились в НЗС, чтобы она провела проверку и констатировала, дает ли сервитут доступ к побережью. Ответ у нас как бы есть, но ведомства должны этот факт зафиксировать".

По словам Бенкунскаса, сделают так, чтобы берег был доступен жителям.

"С нашей стороны мы сделаем все возможное, чтобы побережье города было доступно жителям уже этим летом, но мы просим партнеров реагировать быстро, не ждать окончания сроков и доброжелательно разделить ответственность", - писал мэр.