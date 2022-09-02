Мэр Вильнюса: отопление будет стоить столько, сколько в прошлом году или меньше

"Мы прекрасно видим, что все энергоресурсы стоят невообразимо дорого. Это касается и Вильнюса, и других мест. Только что, что касается отопления, мы находимся, наверное, в лучшем положении, поскольку можем жечь обессеренный мазут, который не приносит вреда природе", – сказал 2 сентября Шимашюс.
"Если Министерство охраны окружающей среды приведет в порядок все документы, то есть вероятность, что цена на отопление в этом году не только не вырастет, по сравнению с прошлым, когда , надо признать, она была тоже высокой, но даже немного снизится", – прибавил мэр.
Глава Вильнюсских отопительных сетей Геримантас Баканас в конце июля сказал, что использование мазута позволило бы сохранить такие же цены, как в прошлом сезоне, когда средняя цена за отопление составляла 8,63 цт за 1 кВт/ч, без использования мазута цена выросла бы в среднем на 12–13 центов за 1 кВт/ч.
Правительство Литвы в июле разрешило компания покупать мазут и дизельное топливо путем переговоров, чтобы снизить использование газа для производства теплоэнергии.
Из-за того, что не завершено строительство когенерационной электростанции в Вильнюсе, в столице 44% тепла производят, сжигая газ, в среднем в Литве для производства теплоэнергии используют 75% биотоплива.
Сообщалось, что Вильнюсская когенерационная электростанция сможет работать в сезоне 2023–2024 гг.
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