Мэр Вильнюса: около 2% жителей города - украинцы

"Если иметь в виду тех, кто регистрируется сейчас, кто будет регистрироваться в будущем, то очевидно есть еще несколько тысяч этих людей. Значит, около 2% жителей Вильнюса - это беженцы из Украины", – сказал журналистам Шимашюс.

Мэр назвал три вызова, которые ждут город. Первый, по его словам, это места для проживания, они есть, но по мере роста числа беженцев этих мест станет меньше.

"Второй вызов - образование. Сегодня около 1000 детей уже посещают школы, 200 - в детских садах, еще до волны беженцев, мы посчитали, что в школах есть 4000 мест. Конечно, это больше гипотетическая цифра, поскольку это в общем свободные места. Трудно надеяться, что потребности совпадут с предложением", – сказал мэр.

Третьим вызовом глава города назвал социальные гарантии.

К этому вопросу, по его словам, подошли творчески. Социальную помощь беженцы будут получать по номеру регистрации, а не по месту жительства, как это было до сих пор.

"Среди беженцев есть и состоятельные люди, есть те, у кого есть некоторая "подушка", а есть и такие, которые приехали с неполным рюкзаком. Сегодня мы приняли решение платить беженцам социальные пособия, как и жителям Литвы. Надеюсь, национальная власть догонит нас в этом", – сказал мэр.

Напомним, что с 25 февраля в системе MIGRIS зарегистрировались 30 324 беженца из Украины, из них 13 000 - дети до 18 лет.