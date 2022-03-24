Мэр Вильнюса: около 2% жителей города - украинцы

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Мэр столицы Литвы Ремигиюс Шимашюс сказал, что на сегодняшний день в Вильнюсе зарегистрировалось больше 10 000 украинцев. По его словам, независимо от того, сколько будет беженцев, их будут принимать, вопрос только, какие условия им смогут предоставить.

"Если иметь в виду тех, кто регистрируется сейчас, кто будет регистрироваться в будущем, то очевидно есть еще несколько тысяч этих людей. Значит, около 2% жителей Вильнюса - это беженцы из Украины", – сказал журналистам Шимашюс.

Мэр назвал три вызова, которые ждут город. Первый, по его словам, это места для проживания, они есть, но по мере роста числа беженцев этих мест станет меньше.

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"Второй вызов - образование. Сегодня около 1000 детей уже посещают школы, 200 - в детских садах, еще до волны беженцев, мы посчитали, что в школах есть 4000 мест. Конечно, это больше гипотетическая цифра, поскольку это в общем свободные места. Трудно надеяться, что потребности совпадут с предложением", – сказал мэр.

Третьим вызовом глава города назвал социальные гарантии.

К этому вопросу, по его словам, подошли творчески. Социальную помощь беженцы будут получать по номеру регистрации, а не по месту жительства, как это было до сих пор.

"Среди беженцев есть и состоятельные люди, есть те, у кого есть некоторая "подушка", а есть и такие, которые приехали с неполным рюкзаком. Сегодня мы приняли решение платить беженцам социальные пособия, как и жителям Литвы. Надеюсь, национальная власть догонит нас в этом", – сказал мэр.

Напомним, что с 25 февраля в системе MIGRIS зарегистрировались 30 324 беженца из Украины, из них 13 000 - дети до 18 лет.

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