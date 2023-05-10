Мэр Вильнюса объяснил, почему муниципалитет отказывается от сужения улиц

Мэр сказал, что сначала на ул. Салтонишкю планировали оставить две полосы, вместо 4, а на оставшейся территории планировали проложить пешеходную и велодорожку. Однако мэр признал, что при планировали не провели оценку ситуации.

"Решения не рассмотрели сквозь призму того, что большой поток транспорта приведет к заторам в этом месте. Хватила пары недель, чтобы увидеть, что это главная ошибка, приводящая к заторам", – сказал Бенкунскас.

На вопрос, одобрили ли это решение партнеры по коалиции или оно принято в одностороннем порядке, мэр сказал, что было достигнуто соглашение.

"Сейчас моя команда присматривает за этой сферой, я лично много времени уделяю, это вопрос принципов, вопрос приоритета. Если мы говорим об инфраструктуре в Вильнюсе, то мы с партнерами по коалиции открыто договорились, что в первую очередь уделим внимание ремонту дорог, находящихся в плохом состоянии – не будем менять ширину проезжей части, не будем осуществлять новые технические проекты, требующие изменения инженерных сетей, поскольку мы считаем, что в Вильнюсе 200 км дорог находятся в аварийном состоянии.

Это немалые деньги, требуется немало человеческих инвестиций, нам нужны способные на такую работу подрядчики, чтобы они работали все лето, весь сезон и выполняли работы. Мы не можем себе позволить, сняв асфальт, вырезав ямы, оставить все на три месяца, чтобы вильнюсцы ездили по ямам. Об этом мы договорились, сначала делаем там, где нужен ремонт, а гуманизация придет позже", – сказал мэр.