Мэр Вильнюса обещает, что металлических гаражей не останется через два года

"Все сроки, которые были даны для освобождения государственной земли, прошли. Сейчас идут процессы в судах, мы пытаемся через суды получить разрешения, чтобы с помощью коллекторов можно было убрать гаражи", – сказал мэр, заметив, что сроки зависят от судов.

Думаю, еще год, максимум два и этих металлических гаражей в Вильнюсе не останется", – прибавил он.

Мэр говорил об этом 30 октября на ул. Кярнавес в столице, где начали вывозить металлические гаражи. На месте этого гаражного массива планируют построить детский сад.

Поскольку товарищество владельцев гаражей затягивало процесс, эти гаражи убирают по решению суда.

"Мы чувствуем себя обманутыми, поскольку с председателем товарищества подписывали мировое соглашение, (…) они обещали сами убрать гаражи до конца августа 2023 года. Но мы видим, что ничего не произошло", – сказал Бенкунскас, заметив, что у владельцев гаражей было достаточно времени.

Мэр напомнил, что владельцам гаражей придется оплатить услугу их вывоза.