Мэр Вильнюса об уборке снега в городе: возможно, не все в порядке

Об этом мэр рассказал в интервью на Žinių radijаs. Он напомнил что нынешние компании убирают город третий год. "Могли выучить уроки за первые два года, но мы видим, что наступают на те же грабли", – сказал мэр.

По его словам, следующей зимой все будет иначе.

"Будут перемены, следующей зимой будет иначе, о переменах мы сообщим, – будут перемены и в составе подрядчиков, и в самих процесса", – сказал Бенкунскас.

Он заметил, что каких-то замечаний в отношении компаний, отвечающих за чистку дорог, у него нет.

"Больше 10 лет назад говорили,что зима дорожные службы в Вильнюсе застала врасплох. Надо признать, тут перемены есть, с чисткой и посыпкой дорог все хорошо, несмотря на снег, интенсивность осадков, дороги чистят, за ними присматривают хорошо, коммуникация с жителями и планирование протекают нормально. И несмотря на то, что в январе был интенсивный период, но каких-то серьезных проблем и замечаний тут у меня нет", – сказал мэр.