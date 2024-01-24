Мэр Вильнюса об уборке снега в городе: возможно, не все в порядке

 
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ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

Надо признать, что не все хорошо в нашем королевстве, сказал мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас, говоря о нечищенных дворах и тротуарах в городе. По словам мэра, в следующем году в этой сфере горожан ждут перемены.

Об этом мэр рассказал в интервью на Žinių radijаs. Он напомнил что нынешние компании убирают город третий год. "Могли выучить уроки за первые два года, но мы видим, что наступают на те же грабли", – сказал мэр.

По его словам, следующей зимой все будет иначе.

"Будут перемены, следующей зимой будет иначе, о переменах мы сообщим, – будут перемены и в составе подрядчиков, и в самих процесса", – сказал Бенкунскас.

Он заметил, что каких-то замечаний в отношении компаний, отвечающих за чистку дорог, у него нет.

"Больше 10 лет назад говорили,что зима дорожные службы в Вильнюсе застала врасплох. Надо признать, тут перемены есть, с чисткой и посыпкой дорог все хорошо, несмотря на снег, интенсивность осадков, дороги чистят, за ними присматривают хорошо, коммуникация с жителями и планирование протекают нормально. И несмотря на то, что в январе был интенсивный период, но каких-то серьезных проблем и замечаний тут у меня нет", – сказал мэр.

Иное дело - уборка пешеходных дорожек, велодорожек, тротуаров и т.д.

"Это серьезная проблема. Это отдельный сегмент, тут подписаны отдельные договоры по уборке тротуаров, велодорожек. Тут мы видим, что разные подрядчики работают по-разному и не выполняют договор. Есть четкие сроки уборки тротуаров, есть приоритеты. Понятно, что сразу весь Вильнюс невозможно почистить.

Значит, с чего-то начинают, чем-то заканчивают. 12 часов - тот срок, спустя который должна начаться уборка дворов многоквартирных домов, дорожек, лестниц и т.д.

Снег у нас перестал идти в воскресенье, а во вторник в обед еще есть нерасчищенные территории. Их фиксируют, за это дают штрафы, но, наверное, ни муниципалитету, ни мне, ни жителям, от штрафа компании легче не становится. Цель - уборка улиц", – сказал политик.

"Если мы видим, что договоры не действуют или как-то они неправильно составлены, значит, будем менять и менять к следующей зиме", – обещал мэр.

Портал Delfi neнеоднократно писал о нечищенных тротуарах и дворах.

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