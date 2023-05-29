Мэр Вильнюса - об ограничениях во время саммита НАТО: в некоторые части города можно будет попасть только пешком

В Старом городе, по словам мэра, ограничения движения будут на участке между ул. Пилимо, Конституциёс и Майронё.

Ribojimai NATO renginio metu. © Vilniaus miesto savivaldybė

Правда, по словам Бенкунскаса, сейчас предана огласке еще не вся информация о будущих ограничениях.

"Все эти зоны будут интенсивными и подробную информацию о схемах представим тогда, когда мы получим такое разрешение", – сказал мэр.

Напомним, что саммит НАТО в Литве состоится в первый раз. Сообщается, что это будет важнейшее и самое большое мероприятие в истории Литвы.