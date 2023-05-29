Мэр Вильнюса - об ограничениях во время саммита НАТО: в некоторые части города можно будет попасть только пешком

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11–12 июля в столице Литвы во время саммита НАТО движение будет ограничено в четырех зонах: в зоне Вильнюсского аэропорта, выставочного центра Litexpo, на территории Старого города, около парламента. Такой информацией 29 мая поделился мэр города Валдас Бенкунскас.
Valdas Benkunskas
Valdas Benkunskas
© ELTA / Marius Morkevičius

В Старом городе, по словам мэра, ограничения движения будут на участке между ул. Пилимо, Конституциёс и Майронё.

Ribojimai NATO renginio metu.
Ribojimai NATO renginio metu.
© Vilniaus miesto savivaldybė

Правда, по словам Бенкунскаса, сейчас предана огласке еще не вся информация о будущих ограничениях.

"Все эти зоны будут интенсивными и подробную информацию о схемах представим тогда, когда мы получим такое разрешение", – сказал мэр.

Напомним, что саммит НАТО в Литве состоится в первый раз. Сообщается, что это будет важнейшее и самое большое мероприятие в истории Литвы.

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