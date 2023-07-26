Мэр Вильнюса о спорах вокруг памятника Марцинкявичюсу: общество должно прийти к согласию

По его словам, инициатива Союза писателей по установлению памятника Ю. Марцинкявичюсу, как и вызвавший недавно бурю споров вопрос об увековечении памяти президента Антанаса Сметоны, должна получить одобрение со стороны общественности, прежде чем начнутся реальные работы по реализации.
"В Вильнюсе издавна жили и работали многие выдающиеся личности, но не всем им установлены памятники. Среди них – уже обсуждавшийся памятник спасителям евреев, мемориал Й. Яблонскису. Поэтому именно этим памятникам мы намерены уделить внимание в первоочередном порядке", — говорится в комментарии мэра столицы для агентства ELTA.
Он отмечает, что возникшие в начале года дискуссии вокруг памятника президенту А. Сметоне и недавнишний спор вокруг увековечивания памяти Ю. Марцинкявичюса должны достичь компромисса. Только тогда, подчеркивает В. Бенкунскас, возможна реализация этих идей.
"Между тем, новые идеи надо как следует обсудить и заручиться широкой общественной поддержкой, прежде чем браться за их реализацию", — говорит мэр.
"Такова наша позиция в всех случаях увековечивания памяти личностей и событий", — добавляет В. Бенкунскас.
ELTA напоминает, что в июле Союз писателей принял решение установить памятник писателю Ю. Марцинкявичюсу на ул. К. Сирвидо, недалеко от офиса Союза. Однако вокруг этого решения в публичном пространстве разгорелся спор, кем все же писатель был больше – литовским народным поэтом или поэтом советской Литвы.