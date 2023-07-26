Мэр Вильнюса о спорах вокруг памятника Марцинкявичюсу: общество должно прийти к согласию

По его словам, инициатива Союза писателей по установлению памятника Ю. Марцинкявичюсу, как и вызвавший недавно бурю споров вопрос об увековечении памяти президента Антанаса Сметоны, должна получить одобрение со стороны общественности, прежде чем начнутся реальные работы по реализации.

"В Вильнюсе издавна жили и работали многие выдающиеся личности, но не всем им установлены памятники. Среди них – уже обсуждавшийся памятник спасителям евреев, мемориал Й. Яблонскису. Поэтому именно этим памятникам мы намерены уделить внимание в первоочередном порядке", — говорится в комментарии мэра столицы для агентства ELTA.

Он отмечает, что возникшие в начале года дискуссии вокруг памятника президенту А. Сметоне и недавнишний спор вокруг увековечивания памяти Ю. Марцинкявичюса должны достичь компромисса. Только тогда, подчеркивает В. Бенкунскас, возможна реализация этих идей.