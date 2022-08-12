Мэр Вильнюса о сносе "Дома Москвы": слово за Строительной инспекцией, Имущественным банком и правительством

"Многие спрашивают, можно ли не сносить, а использовать как-то иначе. Конечно, можно. И было бы неплохо. И город это поддержал бы, я об этом не раз говорил и публично и официально. Однако тут слово за Строительной инспекцией, Имущественным банком и правительством. Они пока все молчат и ждут формальной даты, когда владелец здания сам должен снести здание – его сделать это обязал суд. А снести, конечно же, не снесут – у орок сейчас другие заботы, поскольку не на тех нарвались в Украине", – пишет Ремигиюс Шимашюс.

"Мы ведь тоже свою работу сделали – пока был зеленый свет для этого проекта других властей, я обещал, что сделаю все, чтобы в городе не было этой пропагандной машины Кремля. Сделал. Спасибо всей команде. Не открылся и не появится. Сейчас у нас есть змея на крыше, рисунок на стене, и более приятная забота – как с умом использовать это место или остов здания", – прибавил мэр.



Напомним, что в конце июля на фасаде здания появилось граффити - изображение украинки в национальной одежде.

Идея строительства Дома Москвы в Вильнюсе появилась в июле 2004 года, когда на 750-летний юбилей коронации Миндаугаса в Вильнюс приезжал мэр Москвы Юрий Лужков. Догда договорились и об осуществлении подобного проекта в Москве.

Сообщалось, что это будет центром культурного и бизнес сотрудничества – цель которого, развитие добрососедских отношений между Москвой и Вильнюсом.



В 2016 г. Вильнюсский участковый суд отчасти удовлетворил иск Строительной инспекции и отменил разрешение на строительство, выданное в 2008 году.

В 2018 г. Шимашюс сказал, что "этот объект - оружие кремлевской пропаганды, он представляет угрозу нацбезопасности Литвы".

В январе 2022 г. Шимашюс сообщил, что "Дом Москвы" снесут.

"Ясно одно – это место напротив башни Гедиминаса не достанется машине пропаганды. Участок вернется Литве, а кирпичи могут отправляться в Москву", – писал он.