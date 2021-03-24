Во вторник сообщалось, что Вильнюсский регион из-за ухудшения показателей становится проблемой в масштабах всей страны и он нуждается в дополнительном внимании. Эксперты и правительство считают, что жесткий карантин может действовать не во всей стране, а только локально.

С минувшего понедельника в Вильнюсском округе число новых случаев коронавируса выросло на 54%, а с февраля - в два раза.

В целом в Вильнюсском регионе ситуация ухудшается быстрее всего – в Вильнюсе и в районе показатель новых случаев за 7 дней в течение месяца удвоился, и темп растет. В больницах Вильнюсского региона растет количество госпитализированных и количество пациентов в реанимации.

Мэр столицы Литвы Ремигиюс Шимашюс признал, что всем видно - ситуация непростая.

"К сожалению, на этот вопрос должен, наверное, дать ответ НЦОЗ, но у меня ответа нет. Все всякого сомнения, дело в том, что мы тестируем больше людей, чем другие города. Также это связано с распространением британского штамма", - сказал мэр.

По его словам, трудно сказать, что Вильнюс - проблема в том, что столица Литвы получает меньше всего вакцины.

"Количество вакцины самое маленькое во всей стране. Если ситуация сложнее, нужно выделить больше вакцины, мы ее используем быстрее других. (...) У нас нет больших проблем, люди не отказываются от вакцинации, за исключением разве что Новой Вильни, где меньше людей прививается. Мы хотим, чтобы прививали больше людей, чья работа связана с контактами", - сказал мэр.

К примеру, сказал он - полиция, специалисты по правам детей, поэтому город хочет получить больше вакцины, чтобы привить этих людей.

"Пока в этой сфере хочется больше справедливости", - сказал мэр.

По его словам, другие крупные города получили больше вакцины, чем Вильнюс.