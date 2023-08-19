Мэр Вильнюса о прекращении расследования по делу о спиленном дубе: мы обжалуем решение прокуратуры

По словам политика, принимая решение о прекращении расследования, прокурор опирался на формальный судебный прецедент без учета более широких последствий этого действия для общества.
"В ближайшее время будет подано ходатайство о пересмотре этого формального момента и о продолжении расследования. Потому как, на наш взгляд, в данном случае очевидно, что в основу легла форма, но без учета содержания. А по содержанию видно, что ущерб был действительно огромным – и моральный, и финансовый", – заявил в пятницу журналистам Бенкунскас.
"Это достаточное основание для продолжения расследования", – сказал он.
Мэр столицы отреагировал на принятое в четверг решение Вильнюсской окружной прокуратуры о прекращении расследования по делу о дубе, спиленном 20 мая в центре города.
По словам Бенкунскаса, прокуратура прекратила расследование на основании "формального решения" несмотря на то, что, по его словам, аналогично утверждениям муниципалитета, она установила, что "все действия застройщика незаконны, совершаются без каких-либо оснований".
За основание взят штраф в размере 2889 евро, выписанный ДООС за ущерб природе. Это было истолковано как недостаточная сумма финансового ущерба, причиненного обществу", – сказал мэр.
"На наш взгляд и в расследовании прокуратуры также установлено, что ущерб не только материальный, но и моральный, причиненный самому обществу (...), с нанесением ущерба природе, а это должно расцениваться гораздо шире", – подчеркнул он.
Департамент охраны окружающей среды (ДООС) установил, что спилившая дуб компания должна заплатить штраф в размере 2889 евро, между тем Вильнюсское городское самоуправление оценило размер ущерба в 141 000 евро. Самоуправление уже обратилось в суд с исковым заявлением о взыскании этой суммы.
"Это, наверное, минимум минимума, о котором можно говорить, чтобы оценить восстановительную стоимость векового дуба", — сказал Бенкунскас, добавив, что самоуправление пока не получило ответа из суда, а дата начала рассмотрения иска пока неизвестна.
По его словам, если бы ущерб, причиненный спиливанием дуба, оценивался по новому законодательству, то размер такого ущерба мог составить 0,5 млн евро.
"Плюсом в этой истории стало то, что была изменена правовая база и подзаконные акты, и теперь самоуправления могут сами установить (...), как подсчитывать ущерб, причиненный зеленой природе.
Согласно действующему порядку, являющемуся устойчивым и соответствующим национальному законодательству, восстановительная стоимость этого дуба, вероятно, составила бы не 140 000, а более 0,5 млн евро", – подчеркнул мэр.