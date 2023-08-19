Мэр Вильнюса о прекращении расследования по делу о спиленном дубе: мы обжалуем решение прокуратуры

По словам политика, принимая решение о прекращении расследования, прокурор опирался на формальный судебный прецедент без учета более широких последствий этого действия для общества.

"В ближайшее время будет подано ходатайство о пересмотре этого формального момента и о продолжении расследования. Потому как, на наш взгляд, в данном случае очевидно, что в основу легла форма, но без учета содержания. А по содержанию видно, что ущерб был действительно огромным – и моральный, и финансовый", – заявил в пятницу журналистам Бенкунскас.

"Это достаточное основание для продолжения расследования", – сказал он.

Мэр столицы отреагировал на принятое в четверг решение Вильнюсской окружной прокуратуры о прекращении расследования по делу о дубе, спиленном 20 мая в центре города.