Мэр Вильнюса надеется, что уроки на украинском привлекут больше учеников

По имеющимся данным, в столичных школах учатся 1300 детей из Украины, по официальным данным, в Вильнюсе зарегистрировано больше 3600 детей в возрасте 6-17 лет.

"Детей школьного возраста больше, чем 1300 с небольшим, у нас есть общая статистика, согласно которой, половина беженцев - дети. Значит, в Вильнюсе должно быть 4000-4500 детей школьного возраста, школы посещает лишь треть из них", – сказал мэр.

По его словам, еще меньше детей посещают детские сады. Он предположил, что часть родителей пока не отдает детей в сады и школы из-за пережитого стресса, хотят побыть вместе, немалая часть украинских детей учится удаленно.

По словам Шимашюса, муниципалитет хочет, чтобы не все уроки в вышеупомянутых школах проводили на украинском языке, поскольку это будет ограничивать интеграцию.

"Но идем к тому, что будут отдельные классы для детей из Украины, если будет такое желание и потребность в этом, в 9 школах. Очевидно, что все сейчас не заполнены, но надо смотреть в будущее: может, часть из тех 2/3 детей, которые никуда не ходят, может они придут, может, в эти школы перейдут дети из других школ", – сказал мэр.

Муниципалитет принял на работу помощниками учителей несколько десятков педагогов из Украины. Однако сообщается, что учеба пока ведется достаточно хаотично, программы разные, методики разные, уравнять порядок планируют с сентября.