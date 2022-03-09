Мэр Вильнюса: мы уже готовимся к наплыву беженцев не только из Украины, но и из Беларуси и России

"Если смотреть два шага вперед, я не сомневаюсь, что нам надо готовиться и мы уже готовимся к приезду беженцев не только из Украины, но и из Беларуси и России. Из Украины люди бегут от путинских ракет, а из Беларуси и России побегут и уже бегут от арестов и других репрессий", – сказал мэр журналистам.

"Все надо будет принять, но в первую очередь, конечно, помощь нужна бегущим от войны", – прибавил он.

Из-за начатой Россией 24 февраля войны, по данным ООН, Украину покинули 2,1–2,2 млн. жителей. Беженцы из Украины приехали и в Литву.

Война в Украине вызвала возмущение среди жителей России. Несмотря на то, что массовых протестов в РФ нет, все же акции протеста состоялись в ряде городов России. Во время этих акций были арестованы тысячи жителей.