Мэр Вильнюса: мы обнаружили секретный туннель

Пока ученые анализируют открытие мэра, депутат Сейма ЛитвыТомас Томилинас, родившийся в Вильнюсе, написал в Facebook, что он '“все детство гулял по этому подземному переходу рядом с Национальной художественной галереей, который мэр назвал тайным“.





"Это был обычный переход. Я не понимаю, неужели в самоуправлении не работают вильнюсцы, которым хотя бы 40 лет? Этот туннель закрыли предыдущие власти, т.к. их интересовали не пешеходы, а доходы от проектов недвижимости на парвом берегу Нерис и движение транспорта, но как можно называть закрытый во времена Зуокаса (Артурас Зуокас - бывший мэр Вильнюса) туннель тайным? Так может и Зуокас не существовал? Может, эт оне человек, а недобрая легенда?“, - написал на своей странице в соцсети Facebook Томас Томилинас.



