Мэр Вильнюса: мы должны стремиться, чтобы русские школы не были закрытыми гетто с тайно развешенными плакатами Путина

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Valdas Benkunskas
Valdas Benkunskas
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Пока министр образования рассматривает возможность постепенного отказа от русскоязычных школ, мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас считает, что в первую очередь необходимо обеспечить соответствующее качество образования в таких школах.

Политик уверяет о своем намерении побеседовать со специалистами в сфере образования и представителями городских школ о поисках соответствующих мер по улучшению сложившейся ситуации.

"Прежде всего, мы должны смотреть не на какое-то формальное слияние, упразднение — этого определенно не следует делать в данный момент. Прежде всего надо посмотреть на содержание – что происходит в этих школах", – заявил журналистам во вторник глава столицы.

"Мы проведем беседы со специалистами в сфере образования. Моя позиция будет очень четкой – в нынешнем формате сети нам нужно найти меры по улучшению и повышению качества образования в этих школах и сделать так, чтобы они не были некими закрытыми гетто, где где-то тайно развешены плакаты Путина", – сказал он.

По мнению мэра столицы, закрытие школ должно быть последним шагом.

"Последнее, о чем следует думать, – это ликвидация или слияние юридического лица", – добавил он.

В среду министр образования, науки и спорта Г. Якштас заявил о поиске правовых путей для отказа от образовательных учреждений русского национального меньшинства.

"Мы сейчас изучаем и обсуждаем с командой, есть ли возможные пути постепенного отказа от школ русских национальных меньшинств. Мы изучаем правовую базу, будет ли вообще возможность сделать это", – сказал Г. Якштас.

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