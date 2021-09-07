Мэр Вильнюса: может быть выдано разрешение на митинг 10 сентября

"Поскольку было изменено место проведения мероприятия, снижено число участников, были учтены просьбы. Кроме того, не затянуто время мероприятия до ночи. Обещают также позаботиться об охране. Выводы полиции были благоприятными. Конечно, предупреждения ДГБ и публичные заявления остаются в силе, но мы считаем, что разрешение может быть выдано", – сказал журналистам Шимашюс.

Он сказал, что окончательное решение комиссия примет 8 сентября.

Ранее сообщалось, что Союз семей намерен провести в пятницу митинг на Кафедральной площади.

"Получена заявка на проведение митинга с участием 5000-10 000 человек", – сказал представитель администрации муниципалитета Паулюс Вайтекенас. Заявку на проведение митинга подало частное лицо.

Союз семей в своем сообщении обещает провести мирный митинг и призывает его участников соблюдать порядок.

Ранее Союз семей просил разрешение на проведение митинга с участием 15 000 человек у здания парламента. Муниципалитет не выдал разрешение на проведение этого митинга.

Напомним, что 10 августа митинг у парламента завершился беспорядками. Его организатором было частное лицо Астра Астраускайте.