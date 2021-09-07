"Поскольку было изменено место проведения мероприятия, снижено число участников, были учтены просьбы. Кроме того, не затянуто время мероприятия до ночи. Обещают также позаботиться об охране. Выводы полиции были благоприятными. Конечно, предупреждения ДГБ и публичные заявления остаются в силе, но мы считаем, что разрешение может быть выдано", – сказал журналистам Шимашюс.
Он сказал, что окончательное решение комиссия примет 8 сентября.
Ранее сообщалось, что Союз семей намерен провести в пятницу митинг на Кафедральной площади.
"Получена заявка на проведение митинга с участием 5000-10 000 человек", – сказал представитель администрации муниципалитета Паулюс Вайтекенас. Заявку на проведение митинга подало частное лицо.
Союз семей в своем сообщении обещает провести мирный митинг и призывает его участников соблюдать порядок.
Ранее Союз семей просил разрешение на проведение митинга с участием 15 000 человек у здания парламента. Муниципалитет не выдал разрешение на проведение этого митинга.
Напомним, что 10 августа митинг у парламента завершился беспорядками. Его организатором было частное лицо Астра Астраускайте.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Профессор объяснил, почему все по-прежнему должны носить маски (9)
"Ну, когда же наконец-то можно снять маски? Зачем они...
Экономист: кого брать на последнюю койку для ковидных больных - привитого или нет? (76)
Кого брать первого на лечение в больницу, когда из 1000...
Мэр Вильнюса: может быть выдано разрешение на митинг 10 сентября (33)
Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сказал, что...
Минздрав Литвы одобрил прививку от COVD-19 дополнительной дозой (116)
Министерство здравоохранения Литвы узаконило...
Ситуация стала еще хуже: в Литве 10 "черных" муниципалитетов (21)
Количество "черных" муниципалитетов в Литве достигло...