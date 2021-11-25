"Сегодня утром меня информировали о межведомственной преступной схеме, в которой участвовали разные ведомства. К сожалению, среди ее участников есть, вероятно, и несколько работников мэрии", – писал Шимашюс.

Он поблагодарил Службу спецрасследований, "которая занялась тем, что вне всякого сомнения происходило на протяжении десятилетий, что удалось расчистить, но без вмешательства правоохраны завершить чистку было невозможно. Литва станет чище".

"Команда муниципалитета сотрудничает со следователями, все готовы отвечать на вопросы", – сказал мэр.

Он порадовался тому, что среди участников нет членов его политической команды.