Мэр Вильнюса: мало предоставить мигрантам место жительства

Шимашюс призвал власти послать информацию о том, что Литва - не лучший выбор для нелегальных мигрантов.
"Я призываю говорить прямо и послать международному сообществу и потенциальным мигрантам – неважно, откуда они летят в Минск, из Багдада или из Стамбула – что это не та страна, которая будет держать открытые ворота, где путь усыпан розами и здесь будет хорошо", – сказал Шимашюс.
Он сказал, что видно, что Беларусь ведет гибридную войну.
"Очень хотелось бы, чтобы у Литвы на это был ясный ответ, поскольку пока надо из гуманитарных целей собирать мигрантов и предоставлять им кров, но этого мало. Нужен либо забор, либо живая преграда, либо иные меры, которые позволят обеспечить сокращение их числа. Сегодня у нас проблема сотен мигрантов, а может быть проблема десятков тысяч, если не решать ее в корне", – подчеркнул мэр.
Шимашюс подтвердил, что получил обращение МВД.
"Мы предложим временное убежище. Комфортные условия пообещать не могу, но гуманитарные условия обеспечим", – сказал он.
"Время на ответ у нас есть до среды. У нас есть несколько вариантов, не хочу спекулировать – сегодня-завтра решим. Посмотрим, где это проще логистически и с точки зрения финансов", – заметил Шимашюс.
Он заверил, что речь не идет о гостиницах.
"Это будут простые варианты. (...) В центрах опеки нет мест, не исключен вариант школ, но это не будет основной вариант. Не хочу спекулировать, у нас есть пара вариантов, посмотрим, где лучше. Будет большое помещение, но не гостиница или тому подобное", – прибавил мэр.
На данный момент в Литве задержаны 1232 нелегальных мигранта.
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