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После того как МВД Литвы попросило муниципалитеты предоставить места для расселения нелегальных мигрантов, мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сказал, что этого мало. По его словам, муниципалитет может выделить жилье, но особым комфортом они отличаться не будет.
Мэр Вильнюса: мало предоставить мигрантам место жительства
© DELFI / Andrius Ufartas

Шимашюс призвал власти послать информацию о том, что Литва - не лучший выбор для нелегальных мигрантов.

"Я призываю говорить прямо и послать международному сообществу и потенциальным мигрантам – неважно, откуда они летят в Минск, из Багдада или из Стамбула – что это не та страна, которая будет держать открытые ворота, где путь усыпан розами и здесь будет хорошо", – сказал Шимашюс.

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Он сказал, что видно, что Беларусь ведет гибридную войну.

"Очень хотелось бы, чтобы у Литвы на это был ясный ответ, поскольку пока надо из гуманитарных целей собирать мигрантов и предоставлять им кров, но этого мало. Нужен либо забор, либо живая преграда, либо иные меры, которые позволят обеспечить сокращение их числа. Сегодня у нас проблема сотен мигрантов, а может быть проблема десятков тысяч, если не решать ее в корне", – подчеркнул мэр.

Шимашюс подтвердил, что получил обращение МВД.

"Мы предложим временное убежище. Комфортные условия пообещать не могу, но гуманитарные условия обеспечим", – сказал он.

"Время на ответ у нас есть до среды. У нас есть несколько вариантов, не хочу спекулировать – сегодня-завтра решим. Посмотрим, где это проще логистически и с точки зрения финансов", – заметил Шимашюс.

Он заверил, что речь не идет о гостиницах.

"Это будут простые варианты. (...) В центрах опеки нет мест, не исключен вариант школ, но это не будет основной вариант. Не хочу спекулировать, у нас есть пара вариантов, посмотрим, где лучше. Будет большое помещение, но не гостиница или тому подобное", – прибавил мэр.

На данный момент в Литве задержаны 1232 нелегальных мигранта.

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