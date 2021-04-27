"Мы предложим в 5–11 классах каждую вторую неделю вести уроки на улице. Конечно, когда погода дождливая, это может звучать не очень привлекательно, но май в Литве по статистике самый солнечный месяц, мы в Вильнюсе создали условия для учебы не только на территориях кол, но и во всем городе", – сказал на пресс-конференции во вторник мэр, акцентируя, что для регулярного тестирования школьников в городе не хватает медперсонала.

"В Вильнюсе ситуация с медперсоналом напряженная, и возможности тестирования небезграничные (...), нереально проверять всех учеников каждую неделю",– сказал Шимашюс.

Мэр отметил, что он предложил правительству организовать децентрализованную систему возвращения детей в школы, чтобы школы сами могли решать, как работать с учениками 5–11 классов.

"Учиться осталось 6 недель. Мы понимаем, что главное - начальная школа и выпускные классы, чтобы там все было хорошо. Что касается 5–11 классов, мы хотим, чтобы школы сами принимали решение, как это делать",– заметил он.