12 июля 2023 г. 07:09

Мэр Вильнюса: кампанию Call Russia муниципалитет не финансировал

 
ru.DELFI.lt
Valdas Benkunskas
Valdas Benkunskas
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас заверил, что рекламные плакаты кампании Call Russia, вызвавшие возмущение в обществе, за свой счет заменили ее организаторы. По словам мэра, муниципалитету это ничего не стоило. Он заметил, что муниципалитет только выполнил роль координатора, пытаясь убедить организаторов снять плакаты.

"Коммуникация была организована за счет частной инициативы, нашими общественными деятелями (...). Муниципалитет ничего не заказывал, не согласовывал, никак в акции не участвовал. Это частные деньги, рекламные стенды частной компании, которые были сданы в аренду", – сказал Delfi Бенкунскас.

"Мы выполнили роль координатора, пытались убедить организаторов снять плакаты. Мы не могли применять насильственные меры, ведь это частная инициатива на частные деньги", – отметил мэр.

По его словам, плакаты Call Russia были заменены плакатами Stand with Ukraine.

"Сегодня в Вильнюсе эту рекламу заменили, в большинстве мест ее заменили плакатами серии Stand with Ukraine. Может, в отдельных местах еще и остались, но по сути массово, как было, этой рекламы уже нет", – сказал Бенкунскас.

Он считает, что общество должным образом отреагировало, раскритиковав рекламу Call Russia.

"Реакция возникла в обществе… Видимо, акция была несвоевременной, не к месту, не тот масштаб был. Если хотели сделать это основной вестью по случаю саммита НАТО, то надо сказать, что общество отреагировало должным образом", – считает мэр.

Напомним, что в Вильнюсе было развешено большое количество плакатов Call Russia, которые вызвали волну возмущения в обществе: в социальных сетях стали писать, что в свете нынешних событий, когда война идет уже 1,5 года, и особенно сейчас, когда близится саммит НАТО, эта акция неуместна. Ответственность за эту кампанию взял на себя Томас Балжекас, который 8 июля информировал, что акцию останавливают и все плакаты в кратчайшие сроки уберут.

После того как завязалась дискуссия в социальных сетях, выяснилось, что в Вильнюсе испорчены некоторые плакаты Call Russia. На проспекте Гедиминаса один такой плакат обмотали черной целлофановой пленкой.

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