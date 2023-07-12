Мэр Вильнюса: кампанию Call Russia муниципалитет не финансировал

"Коммуникация была организована за счет частной инициативы, нашими общественными деятелями (...). Муниципалитет ничего не заказывал, не согласовывал, никак в акции не участвовал. Это частные деньги, рекламные стенды частной компании, которые были сданы в аренду", – сказал Delfi Бенкунскас.

"Мы выполнили роль координатора, пытались убедить организаторов снять плакаты. Мы не могли применять насильственные меры, ведь это частная инициатива на частные деньги", – отметил мэр.

По его словам, плакаты Call Russia были заменены плакатами Stand with Ukraine.

"Сегодня в Вильнюсе эту рекламу заменили, в большинстве мест ее заменили плакатами серии Stand with Ukraine. Может, в отдельных местах еще и остались, но по сути массово, как было, этой рекламы уже нет", – сказал Бенкунскас.

Он считает, что общество должным образом отреагировало, раскритиковав рекламу Call Russia.