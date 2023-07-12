Мэр Вильнюса: кампанию Call Russia муниципалитет не финансировал

"Коммуникация была организована за счет частной инициативы, нашими общественными деятелями (...). Муниципалитет ничего не заказывал, не согласовывал, никак в акции не участвовал. Это частные деньги, рекламные стенды частной компании, которые были сданы в аренду", – сказал Delfi Бенкунскас.
"Мы выполнили роль координатора, пытались убедить организаторов снять плакаты. Мы не могли применять насильственные меры, ведь это частная инициатива на частные деньги", – отметил мэр.
По его словам, плакаты Call Russia были заменены плакатами Stand with Ukraine.
"Сегодня в Вильнюсе эту рекламу заменили, в большинстве мест ее заменили плакатами серии Stand with Ukraine. Может, в отдельных местах еще и остались, но по сути массово, как было, этой рекламы уже нет", – сказал Бенкунскас.
Он считает, что общество должным образом отреагировало, раскритиковав рекламу Call Russia.
"Реакция возникла в обществе… Видимо, акция была несвоевременной, не к месту, не тот масштаб был. Если хотели сделать это основной вестью по случаю саммита НАТО, то надо сказать, что общество отреагировало должным образом", – считает мэр.
Напомним, что в Вильнюсе было развешено большое количество плакатов Call Russia, которые вызвали волну возмущения в обществе: в социальных сетях стали писать, что в свете нынешних событий, когда война идет уже 1,5 года, и особенно сейчас, когда близится саммит НАТО, эта акция неуместна. Ответственность за эту кампанию взял на себя Томас Балжекас, который 8 июля информировал, что акцию останавливают и все плакаты в кратчайшие сроки уберут.
После того как завязалась дискуссия в социальных сетях, выяснилось, что в Вильнюсе испорчены некоторые плакаты Call Russia. На проспекте Гедиминаса один такой плакат обмотали черной целлофановой пленкой.