Мэр Вильнюса хочет привести в порядок еще один неблаговидный объект в столице

Фонтан на площади Независимости не работает с 2008 года. Это был кризисный год, когда страну еще возглавлял Валдас Адамкус.
Вице-спикер парламента Витаутас Миталас сказал, что необходимо заменить и сами трубы в фонтане.
Фонтан разобрали в 2013 году, когда Литва готовилась к председательству в Совете ЕС. Были срезаны медные распылители, их хранили в Траку Воке, потом они были украдены.
Сейчас конструкция накрыта тентом. Отвечает за нее парламент.
"Парламент долго ничего не делал, то хотим, то не хотим", – сказал в 2021 г. тогдашний мэр города Ремигиюс Шимашюс.
Со временем стало ясно, что восстановить фонтан не под силу и парламенту. Никто даже не начал проектные работы. Архитекторы отказались участвовать в конкурсе, потому что хотели глобально пересмотреть проект площади, а Департамент культурного наследия не дал на это разрешения.
Новый мэр столицы Бенкунскас сказал, что реконструкция этой репрезентативной площади столицы должна протекать быстрее.
Он предлагал парламенту действовать вместе с муниципалитетом, который планирует реконструкцию тоннеля.
"Мы предложили нашу помощь, вопрос - воспользуются ли ею", – сказал Бенкунскас.
Мэр города хотел бы "прибрать" и нынешнюю автостоянку у парламента и построить там конференц-центр. Эта стоянка занимает площадь почти 2 га. Сейчас ею заведует парламент.
Лидер оппозиционный Партии труда Андрюс Мазуронис напомнил, что видел на этой площадке предпринимателя Арвидаса Авулиса, который возможно планирует там что-то строить. Бенкунскас заверил, что ни Авулиса, ни BaltCap "в этой истории нет и, надеюсь, не будет".
Мазуронис заметил, что Бенкунскасу сначала "стоит износить железные башмаки национального стадиона".