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Если останется вакцина, то с пятницы Вильнюс откроет регистрацию на вакцинацию жителей от 35 лет и старше. Об этом сказал мэр столицы Литвы Ремигиюс Шимашюс.
Remigijus Šimašius
Remigijus Šimašius
© DELFI / Domantas Pipas

Сейчас в столице прививают жителей от 45 лет и старше.

"Сегодня мы еще приглашаем прививаться тех, кто старше 45 лет. Если вакцина останется, то с завтрашнего дня пригласим жителей 35 лет и старше. Но не с 18, как делают некоторые муниципалитеты, но у нас желающих привиться больше, чем в других муниципалитетах. Поэтому по ситуации мы пригласим тех, кто старше 35 лет", - сказал Шимашюс.

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