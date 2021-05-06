Сейчас в столице прививают жителей от 45 лет и старше.

"Сегодня мы еще приглашаем прививаться тех, кто старше 45 лет. Если вакцина останется, то с завтрашнего дня пригласим жителей 35 лет и старше. Но не с 18, как делают некоторые муниципалитеты, но у нас желающих привиться больше, чем в других муниципалитетах. Поэтому по ситуации мы пригласим тех, кто старше 35 лет", - сказал Шимашюс.