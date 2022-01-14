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Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс в пятницу сообщил в фейсбуке, что в воскресенье будет закрыт центр вакцинации в Litexpo.
Мэр Вильнюса: центр вакцинации в Litexpo закрывается в воскресенье
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Остались два дня – в воскресенье центр закроем, вакцинацию будут осуществлять многочисленные учреждения. Если вы хотите привиться в Litexpo – места на выходные еще есть. После воскресенья выбирать следует другие места вакцинации", – писал мэр.

Он указал, что в помещениях Litexpo было сделано 620 000 прививок, центр работал 266 дней, там работало больше 2000 медработников, работников и волонтеров.

Мэр поблагодарил всю большую команду, "которая с минувшей весны превратила Litexpo в идеально работающий центр вакцинации".

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"Мы слышали много хороших отзывов о качестве услуги – как все синхронизировано, понятно и аккуратно. Бывали проблемы, но они были временными – команда быстро их решала.

Это высокое качество, которое должно стать стандартом в Вильнюсе во всех сферах, к этому мы будем стремиться. А опыт ля всех участников был бесценным – верю и в памяти он останется надолго", – писал мэр.

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