Мэр Вильнюса: 9 мая можно посещать кладбища, но там будет информация о войне в Украине

Но одновременно информирует, что прибывших будут встречать плакаты с информацией о войне России в Украине и Второй мировой войне, при этом будут отмечаться аналогии с действиями.

"Мы точно не будем препятствовать приходу на кладбище каких-то бабушек с гвоздиками или без гвоздик, не будет никаких закрытий и тому подобного. Но, конечно же, на кладбище будет информация о том, что, к сожалению, то, что было во время Второй мировой войны, происходит и сейчас в Украине, иногда намного хуже", - заявил мэр в пятницу журналистам.

Он повторил, что приглашает всех отметить окончание Второй мировой войны 8 мая, когда Запад отмечает этот день, а 9 мая призвал воздержаться от визитов, и не ходить "ни прославлять советские дела, ни протестовать против прославляющих".

"Это было бы словно лить воду на мельницу, что вредоносно для Литвы", — подчеркнул он.

По словам мэра, посетителей кладбища будет встречать "простой, деловой, ненавязчивый" информационный щит с оценкой исторических событий.

"Возможно, наиболее выраженный репортаж об агрессии России в Украине, о Второй мировой и о нынешней войне будет у входа на Антакальнисское кладбище. Здесь это будет с фотографиями и очень четкой демонстрацией того, что, к сожалению, происходят сходные вещи", — сказал он.

Департамент госбезопасности (ДГБ) предупреждает, что 9 мая в Литве возможны провокации и инциденты с применением насилия.