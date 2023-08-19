Мэр Укмерге не спешит с оценкой распоряжения центра о памятнике партизану: мемориал мешает новому проекту

ЦИГсЖЛ призывает оставить мемориальный камень Крикштапонису, участвовавшему в геноциде евреев, но удалить с камня барельеф и надписи. Предлагается поместить на камне новую мемориальную доску, посвященную всем павшим партизанам Витского округа.
"Я ознакомился с этим документом. Я видел, что там указан крайний срок – 18 ноября. До того как появился этот документ, моим предложением было перенести памятник с нынешнего места в парк партизанов округа Великой Борьбы", — сказал Варнас.
"Сейчас жду заключения рабочей группы по этому документу. Посмотрим, что будет дальше", — добавил он.
Однако, по словам Варнаса, наиболее подходящим решением был бы перенос мемориального камня. Потому что, как пояснил мэр, к примеру, лично ему больше всего мешают не существующие надписи на мемориале, а сам камень.
"Мне нужна эта площадь для проекта (...). Рядом с библиотекой хотим сделать открытый читальный зал, подвесить гамаки, построить террасу. Он мне в принципе мешает. Не то, что там написано, а сам камень. Я очень хочу по-дружески договориться с борцами за свободу, которые поставили этот памятник, о его переносе", – сказал мэр Укмергского района.
В конце июля Комиссия по десоветизации представила в ЦИГСЖЛ рекомендацию о демонтаже памятника партизану Крикштапонису в Укмерге. Однако центр не принял такое решение и обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой сначала отозвать предоставленный Крикштапонису статус солдата-добровольца. За это ЦИГСЖЛ, который в своей же справке от 2016 г. указал на причастность Крикштапониса к уничтожению евреев в 1941 г., подвергся публичной критике.
Однако, как пояснил директор ЦИГСЖЛ Арунас Бубнис, центр больше не будет ждать заключения прокуратуры. Учитывая возникшую напряженность и споры вокруг увековечения личности Крикштапониса, участвовавшего в геноциде евреев, центр призывает оставить мемориальный камень, предварительно сняв с него барельеф и надписи. Предлагается поместить на камне новую мемориальную доску, посвященную всем павшим партизанам Витского округа.
"Предлагаем заменить мемориальный камень Юозасу Крикштапонису в Укмерге, убрав барельеф и слова: "Командир кап. Юозас Крикштапонис погиб в 1945 году", а на мемориальной доске написать "Павшим партизанам Витского округа". Это решение должно быть выполнено до 18 ноября 2023 г", — сообщил директор центра.
"Мы считаем, что такое решение является наилучшим в данной ситуации", – заявил Бубнис.
С призывом демонтировать памятник Крикштапонису в Укмерге несколько раз выступала и Еврейская община (литваков) Литвы.