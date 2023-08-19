Мэр Укмерге не спешит с оценкой распоряжения центра о памятнике партизану: мемориал мешает новому проекту

ЦИГсЖЛ призывает оставить мемориальный камень Крикштапонису, участвовавшему в геноциде евреев, но удалить с камня барельеф и надписи. Предлагается поместить на камне новую мемориальную доску, посвященную всем павшим партизанам Витского округа.

"Я ознакомился с этим документом. Я видел, что там указан крайний срок – 18 ноября. До того как появился этот документ, моим предложением было перенести памятник с нынешнего места в парк партизанов округа Великой Борьбы", — сказал Варнас.

"Сейчас жду заключения рабочей группы по этому документу. Посмотрим, что будет дальше", — добавил он.

Однако, по словам Варнаса, наиболее подходящим решением был бы перенос мемориального камня. Потому что, как пояснил мэр, к примеру, лично ему больше всего мешают не существующие надписи на мемориале, а сам камень.